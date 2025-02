Bap se reúne com governadores para tratar de segurança em jogos do Flamengo

Bap se reúne com Castro e Zema sobre segurança de jogos do Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação / Flamengo)

O Flamengo começa a se movimentar para alterar o quadro em relação a jogos como visitante. Nesta segunda-feira, Bap, presidente do clube, se reuniu com Cláudio Castro e Romeu Zema, governadores do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, respectivamente, para tratar da segurança nos estádios.

Em vídeo do Flamengo, Bap deixou claro a preocupação quanto a segurança dos envolvidos nos jogos. Na reunião, a Polícia Militar de Minas Gerais, aliás, irá se reunir com o mandatário do Rubro-Negro e com Cláudio Castro para conseguir chegar a um acordo.

Nos últimos anos, o Flamengo busca segurança do elenco e de torcedores em jogos como visitante. Em alguns estados do Brasil, inclusive, há relatos de que os Rubro-Negros sofrem bastante quanto a esse quesito. Assim, a nova gestão do clube tenta mudar este quadro.

A tendência é de que Bap se reúna com autoridades de outros locais para chegar a um acordo tanto para jogos como mandante e visitante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.