Inter tem lacunas a preencher no elenco na última semana da janela de transferências

O Inter entra na última semana de fevereiro com uma missão a mais a cumprir para a sequência da temporada. Afinal, a próxima sexta-feira (28) marca o encerramento da janela de transferências no Brasil. Dessa maneira, o Colorado tem um prazo curto para contratar reforços e preencher algumas lacunas no elenco.

A diretoria tenta encontrar nomes para três posições consideradas carentes no plantel do Inter: um lateral-direito, um zagueiro e um volante são as prioridades. Se algum reforço for contratado até sexta, ele não poderá atuar nos jogos finais do Campeonato Gaúcho por conta do fim do período de inscrições. Por outro lado, o Colorado tem pela frente Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil no ano.

Na lateral, o Inter vê o setor como carente por conta da grave lesão no joelho de Bruno Gomes, que só voltará a atuar no segundo semestre. Aguirre vem sendo titular e mostrou evolução. Contudo, o clube gaúcho quer mais um jogador para a posição porque o contrato de Nathan vai somente até o meio do ano.

Para volante, Inter quer jogador do San Lorenzo

Para a função de volante, Erián Irala, do San Lorenzo, segue como alvo do Colorado, principalmente por conta da provável saída de Thiago Maia para o Santos. No entanto, a negociação com os argentinos vem se arrastando e se mostra bastante complicada.

Na zaga, Roger Machado quer mais uma opção, apesar de ter visto o crescimento do jovem Vitor Gabriel, que se tornou titular ao lado de Vitão. Além deles, o treinador conta com Rogel, Kaique Rocha e Clayton Sampaio – que se recupera de lesão no calcanhar esquerdo. Outro zagueiro do elenco, Gabriel Mercado sofreu grave lesão no joelho e tem retorno previsto para o segundo semestre.

“O clube trabalha incessantemente para reforçar. Se eu puder ter 40 atletas, terei. Precisamos de jogadores para questões específicas. Perdemos o Thiago. Talvez um zagueiro para compor o grupo. Temos um número pequeno. É uma semana só”, afirmou Roger.

O grupo colorado ganhou folga também nesta segunda-feira (24) e retorna às atividades nesta terça, de olho na partida de volta contra o Caxias pela semifinal do Gauchão. Na ida, em Caxias do Sul, vitória por 2 a 0.

