Organizada do Vasco se posiciona contra semifinal do Carioca no Maracanã

Principal torcida organizada do Vasco, a Força Jovem se manifestou, nesta segunda-feira (24), a respeito do mando de jogo da semifinal do Campeonato Carioca diante do Flamengo. A torcida pede que o clube mande a partida em São Januário ou Nilton Santos. Aliás, avalia que atuar no Maracanã favorece ao rival.

“O Maracana? de hoje, na?o e? o Maracana? antigo, hoje e? um esta?dio pu?blico gerido por eles, eles jogam todos os jogos neste esta?dio, enquanto o Vasco se jogar 5 jogos por ano são muitos, eles esta?o mais adaptados ao gramado horroroso do Maracana?, torcida supostamente “mista” sendo que no mando deles a dificuldade de comprar ingressos e? imensa, va?rios fatores que provam que na?o existe mando de campo para o Vasco quando se joga no Maracana? e muito menos campo Neutro”, em nota da organizada.

“Então, no primeiro jogo desta semifinal, temos que valer nosso mando de campo. O jogo tinha que ser em Sa?o Janua?rio, com 10% para a torcida adversa?ria. Se na?o pode ser em Sa?o Janua?rio, que seja no Engenha?o ou em outro esta?dio”, complemetou a nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Força Jovem do Vasco (@forcajovemvasco)

Bepe não vai liberar em estádio do Vasco

No entanto, a situação não é simples. O BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) não libera clássicos entre Vasco e Flamengo para São Januário. A última vez que o Clássico dos Milhões ocorreu no estádio vascaíno foi durante a pandemia da Covid-19, em vitória do Fla por 2 a 1, no Brasileirão de 2020. Assim, a opção fica para o Nilton Santos.

Além disso, por ser semifinal, os jogos terão que ter 50% dos ingressos para cada torcida. Segundo o regulamento da Ferj, por ser o campeão da Taça Guanabara, o Flamengo pode escolher se utilizará seu mando na ida ou na volta.

Por fim, Flamengo, Vasco, Fluminense e Volta Redonda vão se reunir nesta terça-feira (25), às 16h, com a Ferj para definir horários e locais das semifinais do Campeonato Carioca.

