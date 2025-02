Mansão de R$ 25 milhões e mais: como Gabigol investe o maior salário do futebol mineiro

Gabigol, atacante do Cruzeiro, está na lista dos jogadores mais bem pagos dos campeonatos estaduais no Brasil. Ele, que chegou no início do ano na Raposa, já é dono do maior salário não só da equipe, como de todos os clubes mineiros.

Atualmente, portanto, Gabigol recebe cerca de R$2,4 milhões por mês. Ou seja, o atacante supera nomes como Hulk, do Atlético Mineiro, e é o jogador mais bem pago do campeonato mineiro.

Vale ressaltar que o atacante chegou ao clube mineiro no dia 1° de janeiro, depois de finalizar seu contrato com o Flamengo, onde se tornou ídolo pela conquista de diversos títulos e principalmente sendo o herói de duas conquistas da Libertadores.

Sendo o reforço mais badalado de Minas Gerais nos últimos anos, Gabigol, portanto, investiu em uma nova mansão para morar enquanto cumpre seu contrato com o Cruzeiro.

Mansão de Gabigol

A residência fica localizada em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte e é avaliada em R$25 milhões e o atacante vai desembolsar R$60 mil por mês para manter o aluguel. Além disso, tem 1.833 metros quadrados de área construída.

Assim, a mansão conta com 10 banheiros, sendo sete suítes, garagem para 10 carros, sala de tv, sala de estar e de jogos, biblioteca, adega, cozinha, churrasqueira, fogão a lenha, sauna, academia e uma piscina aquecida.

Gabigol vai poder receber visitas à vontade e certamente pensou nisso na escolha do local. Na parte externa, a propriedade ainda possui uma casa para hóspedes, com duas suítes e uma sala.

Vida simples

Apesar do alto salário, Gabigol leva uma vida simples. Recentemente, o atacante usou as redes sociais para postar uma sequência de fotos da sua nova rotina em Minas Gerais. Além de fotos com Rafaella, irmã de Neymar e sua namorada, o jogador mostrou um lado simples da sua vida.

Aliás, agora Gabigol também planta as próprias verduras, cuida da horta, molha, aduba e pega frutas do pé, tudo registrado no carrossel. Além disso, passa tempo brincando com seu cachorro.

Para se divertir, o jogador tem karaokê, faz peladas no quintal de casa e visita restaurantes de comida típica mineira e serestas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.