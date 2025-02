Vegetti alcança a marca de 40 gols com a camisa do Vasco

Vegetti é um dos principais jogadores do atual elenco do Vasco da Gama - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

O Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0, em São Januário, e garantiu a vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Assim, Vegetti, autor do gol do triunfo, alcançou a marca de 40 tentos, em 84 partidas, e foi o oitavo gol do argentino em 15 clássicos pelo clube. No total, já são quatro contra o Botafogo, três contra o Fluminense e um diante do Flamengo.

Além disso, o centroavante se tornou o sexto maior artilheiro do Cruz-Maltino neste século, segundo dados do Blog do Garone. Atrás apenas de Romário, Nenê, Élton, Leandro Amaral e Germán Cano. Ele deixou Alecsandro para trás e empatou com Yago Pikachu, que atualmente defende as cores do Fortaleza.

Na semifinal do Estadual, o argentino terá oportunidade de ampliar essa marca em clássicos, agora contra o Rubro-Negro. Assim, na saída de campo, o atacante relembrou a derrota para o rival na Taça Guanabara e citou que o confronto terá “sede de revanche”

“Vamos pegar o Flamengo e temos muita sede de revanche. Vai ser um jogo difícil, mas nós acreditamos que estamos melhorando. Hoje ganhamos de uma grande equipe e, com todos juntos, a torcida e nós, acho que estamos preparados para tudo o que está por vir”, disse o jogador, que, no momento, é o artilheiro da competição com 6 gols.

Lista de artilheiros do Vasco no século

1º – Romário – 131 gols

2º – Nenê – 63 gols

3º – Élton – 52 gols

4º – Leandro Amaral – 51 gols

5º – Cano – 43 gols

6º – Vegetti – 40 gols

Pikachu – 40 gols

8º – Alecsandro – 39 gols

9º – Morais – 38 gols

10º – Valdir – 35 gols

Thalles – 35 gols

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.