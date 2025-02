Jornalista do SporTV defende prisão de político: ????? um criminoso, um racista???

Um novo caso de racismo no cenário do futebol brasileiro repercutiu e o jornalista do SporTV Luiz Teixeira criticou o comportamento do autor de práticas preconceituosas. O profissional de comunicação foi categórico ao afirmar que o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, deveria ser detido pelas atitudes racistas.

“Primeiro que tem três policiais militares ali. O vice-prefeito de São José do Rio Preto teria que ser preso em flagrante, porque cometeu um crime, ponto. Ah, mas é uma autoridade, é um vice-prefeito. É bom falar o nome dele completo: Fábio Marcondes, do PL. É um criminoso, um racista. Na hora que ele fala, tem um policial e os outros dois estão só olhando, à distância”, frisou Luiz Teixeira em sua participação no programa “SporTV News”.

Jornalista do SporTV também condenou falta de intervenção da polícia

Luiz Teixeira notabilizou-se em suas participações na emissora por declarações sinceras e didáticas sobre o tema. Neste sentido, ele fez um questionamento caso Fábio Marcondes não estivesse no cargo político, se teria a mesma coragem de adotar tal comportamento.

“Se não fosse uma autoridade, se não fosse um homem branco falando isso, certamente a polícia iria lá e interferiria no caso. ‘Ah, mas a culpa não é da polícia nesse momento’. É também porque ela não prendeu o cara em flagrante, mas falando do criminoso, do racista, ele ali está se sentindo no direito, como autoridade ou como uma pessoa que está protegida por uma grade, de cometer o crime que ele quiser. Se não tivesse a grade ali, ele dificilmente falaria isso e cometeria esse tipo de crime. Tanto que no momento em que ele é hostilizado, ele recua e vai embora”, aponta o jornalista.

“Ele é autorizado a praticar o racismo porque o nosso país nos últimos anos permite que esse tipo de cara e criminoso faça isso e passe impune. Não dá nem para falar que não é ele porque na camisa está escrito o nome dele e o número do partido atrás também. É se orgulhar extremamente desse tipo de crime”, concluiu o comunicador.

Entenda o caso

O Palmeiras venceu o Mirassol por 3 a 2 na noite deste domingo (23), no Estádio Campos Maia, pela última rodada da fase classificatória do Paulistão Campeonato Paulista. Após a vitória, um dos seguranças do Verdão foi alvo de ofensas racistas.

O clima esquentou após a partida, e a TV TEM, afiliada da Globo, registrou os incidentes. Inicialmente, o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, apareceu nas imagens xingando um funcionário do Palmeiras.

Em seguida, quando o político estava de costas para as câmeras, ouviu-se um grito de “macaco velho”. Rapidamente, os seguranças do Palmeiras começaram a gritar: “Racismo, não”. Marcondes, afinal, deixou o estádio logo depois.

Depois, o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, apareceu na cena. “Está todo mundo vendo que foi o vice-prefeito. Vocês terão que mostrar, e todo mundo será testemunha. Se ele chamou o cara de macaco, ele será denunciado”, concluiu.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado na delegacia de Mirassol, a confusão teve início quando o segurança pediu que o filho de Marcondes se retirasse do estacionamento onde estavam os ônibus das delegações.

Fábio, então, incomodou-se e passou a questionar o funcionário, que rebateu dizendo que estava apenas cumprindo sua função. A partir daí, iniciaram os xingamentos contra o segurança.

