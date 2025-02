Fluminense renova empréstimo do meia Isac Martins

Em mais uma movimentação no mercado da bola, o Fluminense renovou o empréstimo do meia Isac Martins, de 19 anos. Assim, ele fez parte do grupo que iniciou a disputa do Campeonato Carioca pelo Tricolor, sob comando de Marcão, e agora tem contrato até o fim de janeiro de 2026. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar, que o atleta é mais um que tinha contrato se encerrando no final de janeiro e que permaneceu no Tricolor. Além disso, ele se juntou ao goleiro Luiz Felipe e ao meia Natan. Por outro lado, os goleiros Diego Fernandes e João Inácio não tiveram seus vínculos renovados.

O jogador chegou ao clube após ter se destacado pelo SKA Brasil na Copinha de 2023, marcando três gols em cinco jogos e chamou a atenção da diretoria.

Por fim, no primeiro momento, ele chegou por empréstimo até janeiro de 2025, com opção de compra. Agora, o Fluminense optou por renovar o vínculo por mais um ano.

