Santos analisa ofertas para novo patrocínio máster

Com o fim do contrato com a Blaze se aproximando, o Santos terá um novo patrocínio máster. Afinal, a empresa decidiu não cobrir as ofertas que o Peixe já recebeu e, portanto, deixará o espaço nobre do uniforme em abril de 2025. A parceria se encerra após dois anos.

A Viva Sorte é a principal candidata a ocupar o espaço. Já patrocinadora das costas do uniforme, a empresa ajudou a trazer Neymar e investiu R$ 20 milhões no clube. Além disso, também pagou diretamente outros R$ 20 milhões ao camisa 10, que é seu embaixador.

Apesar do favoritismo da empresta, outras duas marcas também estão disputando o posto. As informações são do portal “ge”. A Blaze, que também tem parceria com o craque santista, não quer deixa o clube e a ideia é ocupar outras propriedades.

“Está sendo negociado. A Blaze já manifestou que não tem o interesse da renovação. Houve um acordo em que a Blaze continuará com investimentos que estão tendo, mas vamos fazer a troca possivelmente. O departamento de marketing e financeiro estão trabalhando para essa renovação. A Viva Sorte faz parte de um trabalho e de um projeto. Pode ser que sim (seja ela), mas pode ser que tenhamos outro tipo de parceria para a camisa”, disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, durante evento na FPF nesta segunda-feira (24).

