Atlético x América: FMF define datas das finais do Campeonato Mineiro

A Federação Mineira de Futebol (FMF) anunciou as datas, horários e locais das finais do Campeonato Mineiro, que terão Atlético e América como protagonistas.

Os jogos ocorrerão em dois sábados consecutivos. O primeiro confronto será na semana seguinte ao carnaval, no dia 8 de março, e a grande decisão acontecerá no dia 15, ambos às 16h30 (horário de Brasília).

O primeiro jogo terá o Atlético como mandante, enquanto o América, por ter ficado melhor posicionado na classificação geral do torneio, terá alguns privilégios nas finais.

Portanto, o primeiro jogo será no Mineirão, casa do Atlético neste momento já que a Arena MRV passa por obras. A partida de volta será disputada no estádio Independência, casa do América.

Uma novidade no regulamento de 2025, em relação aos anos anteriores, é que o time com melhor campanha não terá vantagem no placar nem direito a dois resultados iguais. Assim, o vencedor da final será aquele que somar mais gols nos dois jogos. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

O Atlético busca o hexacampeonato consecutivo, enquanto o América não conquista o título desde 2016.

