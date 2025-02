Bahia x The Strongest: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e The Strongest jogam em Salvador e lutam por uma vaga na 3ª fase da Libertadores - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Após 36 anos, o Bahia jogará em casa uma partida pela Libertadores. E é decisiva. Afinal, esta terça-feira, 25/2, às 21h30, de Brasília, na Arena Fonte Nova, recebe o The Strongest pela partida de volta da 2ª fase da Libertadores. Como houve empate em 1 a 1 no jogo de ida, em La Paz, quem vencer avança para a terceira fase, onde enfrentará o vencedor de Ñublense e Boston River (na ida, o Boston venceu por 1 a 0). Em caso de novo empate, a decisão será por pênaltis.

Como chega o Bahia

Na coletiva desta segunda-feira, o atacante do Bahia, Caio Alexandre, disse que o duelo é muito importante tanto para o clube quanto para o elenco:

“É o jogo mais importante de nossas vidas e a gente tem a possibilidade de fazer história ao lado do nosso torcedor. A gente espera uma Fonte Nova lotada, como sempre é. Essa sinergia entre nós, jogadores, e a nossa torcida é fundamental para que o Bahia possa ter sucesso. Assim, todos nós sairemos de lá muito felizes.”

Caio Alexandre é nome certo no time titular do treinador Rogério Ceni. O comandante, aliás, deve repetir a escalação que iniciou o jogo de ida em La Paz. A única dúvida é em relação a Rafael Mingo. Afinal,o lateral-esquerdo pode perder a posição para Luciano Juba.

Como chega o The Strongest

O The Strongest vai precisar lutar contra um fantasma. Fora de casa, o time tem um retrospecto muito ruim na Libertadores. Soma 15 vitórias, 6 empates e 75 derrotas, com apenas 14,6% de aproveitamento. E contra brasileiros, a situação é pior: são 17 derrotas e uma única vitória (sobre o São Paulo, em 2016), com aproveitamento de 5,6%. Por isso, sabe que não entra como favorito para este duelo.

Para o técnico Antônio Carlos Zago, apesar de jogar longe de casa e em um ambiente forte como Salvador, a decisão segue indefinida e o The Strongest fará o possível para sair de campo com a vitória.

“A chave está aberta. Nós temos vontade de continuar na Libertadores, por isso fizemos todo o sacrifício possível para vir antes e nos preparar bem para o jogo”, disse Zago, que mantém a base da ida, mas faz uma alteração forçada. O apoiador Ursino, que foi expulso no jogo de ida aos seis minutos, cumpre suspensão. Quiroga e Cuéllar disputam a vaga, sendo que Cuéllar é o favorito para a posição.

BAHIA X THE STRONGEST

2ª fase da Libertadores (jogo de volta)

Data e horário: 25/2/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Ramos Mingo (Luciano Juba); Caio Alexandre, Jean Lucas (Cauly, 21’/2ºT) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 21’/2ºT); Ademir (Willian José, intervalo), Erick Pulga (Michel Araújo, 40’/2ºT) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

THE STRONGEST: Banegas; Supayabe, Jusino, Pablo Pedraza e Moriceau; Joel Amoroso, Castro, Cuellar (Quiroga) e Jaime Arrascaita; Sebastián Guerrero e Enrique Triverio. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Auxiliares: Jhon Gallego e Miguel Roldan (COL)

VAR: Murício Pérez (COL)

