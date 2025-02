Presidente da FPF rebate críticas de Abel Ferreira ao Paulistão

Abel Ferreira reclamou do formato do Campeonato Paulista - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras conseguiu, no sufoco, garantir sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Porém, mesmo com a vaga garantida, Abel Ferreira não deixou de criticar o formato do estadual, ao citar a eliminação da Ponte Preta, que ficou de fora das quartas de final do torneio, mesmo tendo a quarta melhor campanha geral.

“É muito injusto para a Ponte Preta. Deixo aqui uma reflexão para a Federação Paulista de Futebol, que deve pensar seriamente no método de classificação. Não é justo uma equipe com 22 pontos, quarta melhor campanha geral, ficar de fora. Há coisas aqui que estão muito mal. Nós podíamos ficar de fora com 23, e seria injusto da mesma forma. Esta é uma competição que deve ser repensada. Quando acabar o Paulista, a FPF vai ter quase um ano inteiro para pensar”, criticou.

O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, rebateu as críticas do treinador. O dirigente valorizou a trajetória do português dentro do estado, mas alegou que apenas cumpre aquilo que os clubes definem.

“Gostaria muito de fazer um campeonato dos sonhos do Abel Ferreira. Tricampeão, um cara que valoriza o futebol paulista. Veio da Grécia para cá, valorizou a Sociedade Esportiva Palmeiras, o futebol paulista, o futebol brasileiro. Sou grato a ele. Mas eu faço os campeonatos para os clubes, cumpro os regulamentos e normas aprovadas pelos clubes. Impossível agradar a todos, cada um de um jeito. Minha única obrigação é fazer cumprir o que os clubes decidirem. E eu apoio integralmente as decisões dos clubes”, ressaltou.

