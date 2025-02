Neymar destaca entretenimento da Kings League e descarta assumir um clube no futuro

Neymar está oficialmente no mundo da Kings League. O astro do Santos assumiu como presidente, junto com o amigo Cris Guerra, do FURIA no torneio. Nesta segunda-feira (24), o jogador participou do Draft do campeonato, realizado em São Paulo.

Em entrevista com a imprensa, o craque exaltou o modelo em que o campeonato é disputado. O jogador destacou a mistura de entretenimento com seriedade, além das oportunidades que o torneio dá para quem não conseguiu espaço no futebol.

“A Kings League traz entretenimento, brincadeira e, ao mesmo tempo, uma coisa séria, porque todo mundo veio para ganhar. A gente está aqui para ganhar, para vencer o campeonato. Mas o que eu mais acho legal é dar oportunidade para essa molecada, que sonha em jogar futebol. Muitos deles não tiveram as oportunidades corretas para se tornar um jogador de futebol e hoje tem essa oportunidade na Kings League, que é tão vista quanto futebol. Então é muito gostoso de participar disso aqui”, destacou.

Perguntado se a presidência no FURIA é uma prévia do futuro em um clube, Neymar despistou. O astro ressaltou que há muita diferença entre os cargos e também a complexidade do trabalho em um clube de futebol.

“Acho difícil. Empresário existe já, há algum tempo. Mas como presidente de clube eu acho bem difícil. Aqui é mais um entretenimento, é diferente do que uma equipe profissional, que é muito mais difícil e complicada”, explicou.

Vai bater pênalti?

Uma das atrações da Kings League é que os presidentes cobram penalidades na partida. Neymar colocou-se à disposição para realizar as cobranças pelo FURIA, mas disse que isso depende da autorização de Cris Guerra, que possui prioridade no time.

“Com certeza. A responsabilidade do pênalti é do Cris, mas se ele quiser que eu bata. Mas ele está aprendendo direitinho. Já bateu um, foi muito bem, então vai continuar”, pontuou.

