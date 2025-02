Ronaldo envia carta com pedidos para eleição da CBF; confira

Nesta segunda-feira (24), o ex-jogador Ronaldo enviou uma carta à CBF, Fifa, Conmebol e aos presidentes dos clubes das Séries A e B do Brasileirão. No documento, ele questiona o processo eleitoral da CBF e propõe alterações para a próxima eleição da entidade.

O pré-candidato à presidência da CBF solicita que a eleição seja marcada com pelo menos um mês de antecedência. Segundo ele, para garantir a organização dos interessados. Aliás, também pede a supervisão da Fifa e da Conmebol para aumentar a transparência e a segurança jurídica do processo eleitoral.

O mandato de Ednaldo Rodrigues vai até março de 2026 e a janela para convocar eleições é de um ano antes disso. Ou seja, abre no próximo mês de março. Para oficializar sua candidatura, Ronaldo precisa do apoio de quatro federações estaduais, além de quatro clubes.

Veja a carta enviada por Ronaldo

“Prezados Senhores,

Conforme comuniquei publicamente, pretendo me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito. Preocupa-me, no entanto, a falta de transparência e segurança jurídica no processo eleitoral, que pode comprometer a imparcialidade e a legitimidade das eleições.

É notório que, com o estatuto vigente, o presidente em exercício tem controle absoluto de todo o processo – o que, por si só, nos distancia das condições de concorrência leal e isonômica. Além de não contribuir para a integridade do pleito, o modelo dificulta (quiçá, impede) o surgimento de candidaturas alternativas.

Ademais, a crise dos últimos anos no comando da CBF, marcada por uma série de interferências externas e disputas judiciais incompatíveis com a autonomia e grandeza da entidade, maculou sua reputação a nível mundial e colocou em risco a sua independência.

Se existe um fato incontestável nesses anos de imbróglio – que, inclusive, antecede a atual gestão – é que essa sucessão de acontecimentos gerou um sentimento coletivo de insegurança jurídica e afetou negativamente a credibilidade da confederação.

Faltam menos de 16 meses para a próxima Copa do Mundo – chegaremos a 2026 com um jejum de 24 anos sem o título – e tudo que o futebol brasileiro não precisa agora é passar por um processo eleitoral de legitimidade duvidosa. O que precisamos é de tempo para dar voz e espaço aos clubes que, unidos, são ainda mais fortes; para escutar as federações em prol de melhorias nas competições e desenvolvimento do esporte em seus estados; para que a força da visão compartilhada, no alinhamento estratégico, nos conduza à mudança.

À luz dessas preocupações, solicito que a data para as próximas eleições – cujo prazo estatutário é de um ano a partir de 23 de março de 2025 – seja definida com antecedência mínima de um mês, a fim de assegurar a organização e participação dos interessados.

Solicito ainda que o pleito seja supervisionado presencialmente pela FIFA e pela CONMEBOL, para dar mais transparência e segurança jurídica ao processo eleitoral, bem como alinhamento aos princípios internacionais de governança no futebol. Está nas mãos do colégio eleitoral a oportunidade e a responsabilidade de atender à urgência de um choque de gestão na CBF, que comece por restaurar a confiança na instituição e seja sustentável no longo prazo.

Reitero minha completa disposição colaborativa para a reconstrução da credibilidade e proteção do futuro da entidade. O futebol brasileiro é patrimônio público – cabe a nós defendê-lo”.