Refazendo a rota, Cruzeiro estuda contratações para ataque e defesa

Alexandre Mattos está no mercado para reforçar o elenco do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro está alterando a sua rota. Há cerca de um mês, a gestão da Raposa ressaltou que o grupo montado era forte e que não haveria mais contratações, mas o momento agora é de avaliar a situação e reforçar o elenco. Assim, novos nomes são estudados.

A diretoria celeste tem feito um mapeamento de mercado em busca de reforços para o ataque e a defesa. Entre os nomes analisados pelo Cruzeiro está o jovem Lucas Ronier, de 20 anos. Ele pertence ao Coritiba e o clube mineiro já iniciou conversas para entender as condições de negociação.

No primeiro momento, contudo, o negócio é difícil. Afnal, o Coritiba pede 10 milhões de euros (R$ 61 milhões). Dentro da Toca da Raposa II, considera-se o valor elevado. As negociações ainda estão em estágio inicial, e, até o momento, não há proposta formalizada. O Coxa, aliás, aposta que o atacante será sua principal venda na história e que superará os números de João Paixão, transferido para o Feyenoord, da Holanda, por R$ 41,6 milhões.

Opções para o gol

Além do ataque, o Cruzeiro também analisa opções para o gol. Atualmente, Cássio é o titular da posição, no entanto, a expectativa é alta para que a Raposa vá ao mercado e contrate um novo goleiro. As opções de Leonardo Jardim, por ora, são Léo Aragão e Otávio.

O nome de Gabriel Vasconcellos está sendo avaliado. Formado no Cruzeiro, ele atualmente joga no Vitória.

Vale lembrar que o Cruzeiro foi um dos clubes mais ativos na janela de transferências do início do ano. A Raposa buscou atletas de peso no mercado nacional, como Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, entre outros. No entanto, o futebol apresentado é abaixo das expectativas e a Raposa foi eliminada do Campeonato Mineiro para o América, em jogo disputado no último fim de semana.

