Fluminense divulga venda de ingressos para duelo com o Volta Redonda

Torcida do Fluminense já pode adquirir os ingressos para o duelo com o Volta Redonda - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense abriu, nesta terça-feira (25), a partir das 10h, os check-ins de sócios para a partida contra o Volta Redonda. O confronto acontece no próximo domingo (02), no Maracanã, pela semifinal do Carioca. Nesse sentido, a venda online para não-sócios terá início na quinta-feira (27/02), enquanto a comercialização nas bilheterias começa na sexta (28).

Dessa forma, o Tricolor, que iniciou mal a competição. No entanto, deu a volta por cima na reta final da Taça Guanabara e garantiu uma vaga na semifinal. No último domingo (23), a equipe bateu o Bangu por 3 a 2 e encerrou a primeira fase na terceira colocação.

Apesar da classificação, a torcida do Fluminense não ficou satisfeita com o desempenho da equipe, que, afinal, sofreu dois gols de um adversário já rebaixado. Mesmo assim, o resultado foi necessário para evitar ter um clássico já na semifinal, visto que Vasco e Flamengo se enfrentam na outra chave.

Antes disso, aliás, os comandados do técnico Mano Menezes entram em campo nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília). Assim, eles medem forças com o Águia de Marabá, no Mangueirão, em Belém, pela Copa do Brasil.

Confira as informações sobre venda de ingressos do Fluminense

SUL

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 20

3 – Arquiba Raiz – R$ 40

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 48

5 – Guerreiro – R$ 64

6 – Leste Raiz – R$ 80

7 – Inteira – R$ 80

8 – Meia-entrada – R$ 40

LESTE INFERIOR?

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 15

3 – Guerreiro Toda Terra – R$ 36

4 – Guerreiro – R$ 48

5 – Inteira – R$ 60

6 – Meia-entrada – R$ 30

OESTE?

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 30

3 – Arquiba Raiz – R$ 60

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 72

5 – Guerreiro – R$ 96

6 – Leste Raiz – R$ 120

7 – Inteira – R$ 120

8 – Meia-entrada – R$ 60

MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

– Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 600

– Inteira – R$ 600

– Meia-entrada – R$ 337,50



SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

– Inteira – R$ 80

– Meia-entrada – R$ 40

