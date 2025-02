Camisa 10 do Flamengo, Arrascaeta ‘muda de identidade’ para curtir folga no Rio

Giorgian De Arrascaeta Benedetti tirou sua identidade carioca de casa e decidiu curtir a folga da última segunda-feira, 24, em um dos melhores lugares do Rio: a praia. Dois dias depois de marcar um dos gols da goleada do Flamengo sobre o Maricá, por 5 a 0, o camisa 10 decidiu curtir o sol de verão da Praia do Pepino, em São Conrado.

O próprio uruguaio brincou sobre a ‘alteração de identidade’, se denominando como “Arrascarioca” na legenda das publicações. De boné, óculos escuros e bermuda, o uruguaio virou mais brasileiro que muita gente.

Arrascaeta, como mencionado, marcou um dos gols do título rubro-negro da Taça Guanabara. O Flamengo garantiu a liderança do turno após superar o Maricá por 5 a 0, no último sábado, 22, no Maracanã, pela 11ª rodada do Estadual.

De Arrascaeta na temporada

Apesar de estar iniciando seu sétimo ano de clube, este tem gostinho de primeira vez. Isso porque o uruguaio ‘aposentou’ o histórico número 14 para escrever um novo capítulo com a eterna 10 de Zico. E parece ter vestido muito bem.

O meia participou de 414 minutos de sete jogos da temporada rubro-negra, contribuindo com quatro participações em gols. Ele balançou as redes em duas ocasiões e serviu de garçom em outras duas até o momento. Vale pontuar que os números tratam apenas das partidas oficiais e, portanto, não levam em consideração a FC Series nos EUA.

O 10, porém, tem feito parte do minucioso rodízio do técnico Filipe Luís – a fim de preservar suas peças para etapa decisiva do calendário. Por isso, sua presença no próximo desafio do clube, apesar de se tratar de um mata-mata, ainda é incerta.

O Flamengo retorna aos gramados neste sábado, 1º de março, para encarar o Vasco da Gama, fora de casa, pela ida da semifinal do Carioca. O duelo ainda não tem horário definido.