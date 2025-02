São Paulo descarta reintegrar dupla após lesão de Pablo Maia

O São Paulo ligou seu alerta ao máximo, após ver Pablo Maia sofrer uma lesão no tornozelo direito e precisar passar por cirurgia. Contudo, sem dinheiro para investir em reforços, o Tricolor vai apostar em quem está no elenco para suprir a contusão de seu titular. Existiu um rumor de que Luan e Liziero, que estão treinando separados, fossem reintegrados ao elenco, mas isso não deve acontecer.

A comissão técnica deve dar oportunidade para Felipe Negrucci, do Sub-20 e campeão da Copinha este ano. Luan e Liziero , ambos criados na base tricolor, estão treinando separados do elenco desde o início da temporada. O próprio diretor do clube, Carlos Belmonte, afirmou que o substituto de Pablo Maia vai acabar sendoencontrado em quem está trabalhando atualmente com o elenco.

“Os substitutos serão encontrados dentro do atual elenco do São Paulo, dentro dos que estão trabalhando no dia a dia com o elenco”, disse Belmonte.

Liziero é um caso mais certo. O São Paulo ofereceu a extensão sem alteração salarial e não aceitou a contraproposta feita pelo atleta, que pediu mais. Assim, o Tricolor liberou o jogador para encontrar um novo clube e quase se acertou com o Sport. Contudo, as tratativas não deram certo. A diretoria se irritou como o volante conduziu sua saída e começou a treinar separado, sem estar nos planos de Zubeldía.

Já Luan era um jogador que vivia com a expectativa de vingar no São Paulo, mas problemas físicos e de comportamento afastaram de uma sequência. No ano passado, acabou emprestado ao Vitória, passou boa parte do Brasileiro como titular. Os atritos com a diretoria permanecem e o volante deve ser vendido.

