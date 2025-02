Resenha entre Neymar e Kaká repercute em perfil internacional da Kings League

A cerimônia de lançamento da Kings League Brasil serviu de amostra para potencialidade que a liga já atingiu, mas, sobretudo, ainda pode alcançar meio esportivo. Além de reunir nomes importantes do futebol e mundo digital em São Paulo, o evento de draft também repercutiu noite afora pela Europa.

O perfil oficial da Kings League, da Espanha, repercutiu uma resenha pré-evento entre Kaká, Neymar e The Grefg – um youtuber famoso e celebridade na liga de fut7. Só para se ter ideia, a conta espanhola da KL no TikTok conta com 7,3 milhões de seguidores e acumula 224,5 milhões de curtidas.

“Aqui temos uma lenda do futebol, um craque da bola, um gênio de campo… e Kaká e Neymar”, brincou o perfil no momento em que Grefg abraça o ex-jogador brasileiro. O youtuber interagiu com o vídeo no X: “Gerado por IA. A tecnologia avança a passos agigantados”.

Os confirmo que este vídeo ha sido generado por IA. La tecnología avanza a pasos agigantados. https://t.co/tIPtrKxRRe — Grefg =) (@TheGrefg) February 24, 2025

Grefg ainda comentou sobre os encontros com astros do futebol brasileiro em seu perfil. “O que acabo de viver no Brasil se tornou uma das coisas mais surreais de toda minha vida”. Por fim, ele ainda compartilhou uma foto ao lado do influencer Luva de Pedreiro: “meu ídolo”.

Kings League Brasil

Junto à apresentação da liga também ocorreu, na noite da última segunda-feira, 24, o draft da KLB. Cada equipe teve o direito de escolher 10 jogadores, além dos três selecionados como ‘wild cards’, ou jogadores estrelas, por fora. Sendo assim, cada time contará com 13 atletas à disposição para a competição.

A troca dos 10 escolhidos por meio do draft só poderá ocorrer por motivo de desistência ou lesão, enquanto a decisão dos ‘convidados’ pode ser alterada semanalmente.

Criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, a Kings League é um torneio de no modelo futebol 7 (society) com regras distintas ao jogo normal. Isso porque a partida conta com algumas ‘surpresas’ durante a disputa – casos, por exemplo, da ‘arma secreta’ com gol que vale por dois e/ou pênalti batido pelo presidente do time.

Participação de Neymar

O camisa 10 do Santos comenta e participa ativamente das atividades voltadas à liga. Não à toa, participará da competição no Brasil como presidente da Fúria – um dos times do torneio. Ele, inclusive, tentou contratar o atacante Kelvin Oliveira, conhecido como K9, para o Peixe nesta janela.

“Todo mundo que me acompanha sabe o carinho e a identificação que eu tenho pela FURIA desde o dia zero, sabe como eu tento estar presente de alguma forma. Vejo isso como alegria enorme só por poder agora participar de maneira mais ativa, mesmo que nos bastidores”, disse o camisa 10.

Times escolhidos no draft