Na Argentina, jogador é detido sob acusação de manter namorada em cárcere privado

O atacante argentino Alan Sosa, do Gimnasia, foi preso na noite da última segunda-feira (24) sob a acusação de cárcere privado. A vítima do suposto crime seria sua companheira, Sofía Lujan Szepietowski.

Vizinhos ligaram para a polícia após ouvirem uma longa e intensa discussão vindo da casa onde Alan e Sofia. Nesse sentido, de acordo com as informações coletadas, a companheira do atleta há oito meses tentou deixar a residência e chegou a entrar em um veículo para tal.

Porém, o jogador teria escondido as chaves do portão elétrico e a manteve na residência sob ameaças. Algo que, por consequência, configuraria o crime de cárcere privado, descrito na lei argentina como “privação ilegal de liberdade agravada”.

Com a chegada das autoridades, o que se viu foi um ambiente e tensão onde Sofia Szepietowski se encontrava muito nervosa e chorando. Desse modo, Sosa foi detido e levado para a 13ª Delegacia do distrito de Gonnet, local onde passou a noite. Até o momento da publicação deste conteúdo, o Gimnasia não fez qualquer menção ao fato em seus canais de comunicação.

Quem é Alan Sosa?

Cria das categorias de base do clube de La Plata, o atacante de 21 anos ascendeu ao profissional em 2023. Todavia, passou por empréstimo, no ano passado, a outro clube argentino (Aldosivi) onde disputou 33 partidas e marcou quatro gols. Este ano, são sete compromissos onde esteve presente sendo que, em seis deles, começou no 11 inicial. Em 2025, ainda não balançou as redes.