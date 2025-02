Relembre os duelos entre ??guia de Marabá e Fluminense pela Copa do Brasil

Fred em ação com a camisa do Fluminense - (crédito: Foto: Nelson Perez/Fluminense)

Depois de garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), para medir forças com o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Em caso de empate no tempo normal, a definição da vaga na segunda fase será definida nos pênaltis.

O Tricolor de Laranjeiras leva a melhor no histórico do confronto, visto que as duas equipes se encontraram pela mesma competição em 2009. Na ocasião, o Tricolor avançou na primeira fase ao bater o Nacional de Patos, da Paraíba, com duas vitórias (1 a 0 e 3 a 0), enquanto a equipe paraense derrotou o América-MG (2 a 1 e 1 a 0).

Na etapa seguinte, as equipes se enfrentaram no dia 16 de abril de 2009, no Estádio Mangueirão. Os donos da casa levaram a melhor, com gols de Aleílson e Sinésio, enquanto Fred descontou para o time carioca.

No jogo de volta, dia 22 de abril, o Fluminense avançou, no Maracanã, com um triunfo por 3 a 0. Maicon Bolt (2) e Eduardo Ratinho anotaram os tentos da classificação dos comandados do técnico Carlos Alberto Parreira.

Por fim, o time passou pelo Goiás com dois empates, por 2 a 2 e 1 a 1 (gol fora de casa), porém ficou pelo caminho diante do Corinthians (0 a 1 e 2 a 2), nas quartas de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.