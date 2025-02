Ameaça contra jogadores do Cruzeiro vira notícia no mundo: ‘polêmica no Brasil’

A eliminação ‘precoce’ do Cruzeiro no Campeonato Mineiro estimulou uma campanha de ódio com ataques criminosos contra Marlon, Matheus Pereira e William. Após a queda nos pênaltis para o América-MG, surgiram três bonecos, todos sem cabeça, com as camisas dos jogadores pendurados em um viaduto de Belo Horizonte. A ação reverberou para fora do continente e se tornou assunto na Europa.

O jornal ‘La Razon’, por exemplo, levou a notícia à página principal da coluna de esportes nesta terça-feira, 25. Denominada como “polêmica no Brasil”, a reportagem cita a violência da ação, referindo-se às imagens como “macabras”, e trata o episódio como lamentável. O ‘IUSPORT’, também da Espanha, seguiu pela mesma linha.

“O incidente gerou indignação no futebol brasileiro, com muitos cobrando medidas duras contra violência que só cresce. Situações como essa demonstram a urgência de fomentar uma cultura de respeito e responsabilidade entre torcedores. A competição esportiva deve ser um lugar de excitação e rivalidade saudável, não de ameaças e violência”.

Cruzeiro anuncia medidas

Representantes do clube mineiro denunciaram os ataques e acionaram as forças de segurança ainda na segunda-feira, 24. A Raposa ainda emitiu uma nota de repúdio nas redes sociais e reiterou os pedidos por providências legais sobre o caso. Um dirigente se deslocou até o local para realizar a retirada dos bonecos.

“O Cruzeiro repudia veementemente e lamenta episódios de ataque às vidas de alguns de seus atletas, ocorridos na última noite. O clube acionou as forças de segurança para que todas as providências sejam tomadas a respeito desse assunto”, dizia um trecho.

O Cruzeiro repudia veementemente e lamenta episódios de ataque às vidas de alguns de seus atletas, ocorridos na última noite. O clube acionou as forças de segurança para que todas as providências sejam tomadas a respeito desse assunto. O Cruzeiro condena também os atos de… pic.twitter.com/JvHBXZKNfE — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) February 24, 2025

Marlon e Willian perderam suas respectivas cobranças na eliminação do último sábado, 22, na Arena Independência. Já Matheus Pereira não participou do confronto por não ter treinado junto ao elenco devido às negociações com o Zenit.

A Polícia Civil afirma que ainda não localizou um procedimento investigatório em andamento relacionado à denúncia cruzeirense. A informação é da CBN.

