Garré surge no BID e fica próximo de estreia pelo Vasco

A três dias do fim da janela para transferências internacionais, o Vasco conseguiu inscrever o primeiro de seus reforços recentes. Nesta terça-feira (25), o nome do meia-atacante Benjamin Garré, ex-Krylya Sovetov (RUS), surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Assim, o argentino está à disposição para estrear já no sábado (1º de março), contra o Flamengo, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. A partida é a de ida, com a volta ocorrendo no outro sábado (8). Locais e horários ainda a definir pela Ferj, aliás.

LEIA MAIS: Vasco pede recuperação judicial do clube e da SAF para enfrentar dívida bilionária

Apesar da janela se fechar apenas na sexta-feira (28), a Ferj só permite inscrições de jogadores até o penúltimo dia útil antes do primeiro duelo da semifinal. Assim, o Vasco tem até quinta (27) para inscrever os atletas contratados para que possam atuar no Clássico dos Milhões.

Além de Benjamin Garré, o Cruz-Maltino já acertou com Nuno Moreira, ainda que sem anunciá-lo. Os dois estiveram em São Januário para acompanhar a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, que garantiu o time na semifinal do estadual.

Loide Augusto, do Alanyaspor (TUR), e Brahian Palacios, do Atlético-MG, estão próximos do anúncio. Já o atacante Neiser Villarreal, por outro lado, está mais longe de um acerto. Afinal, os empresários do jogador de 19 anos, artilheiro do Sul-Americano sub-20 com oito gols, forçam uma ida para a Europa, o que dificultou o acerto junto ao Vasco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.