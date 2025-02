Internacional mira contratação de Igor Gomes e se frustra com William

O Internacional ainda observa o mercado para identificar oportunidades para suprir carências que ainda estão presentes no seu elenco. Por isso, o clube gaúcho identificou Igor Gomes, do Atlético, como um alvo nesta reta final de janela de transferências. O Colorado classifica o volante como uma opção para repor a iminente saída de Thiago Maia, que está perto de retornar ao Santos. As tratativas ainda estão em fase inicial. A informação é do portal “Gaúcha ZH”

A tendência é a de que o Inter formalize uma proposta nos próximos dias, já que é um atleta que agrada a Roger Machado. Uma das suas principais características é a facilidade para realizar a marcação sobre pressão. O clube gaúcho provavelmente vai tentar usar como trunfo o fato de Igor Gomes não ser titular.

Com as saídas de Rômulo para o Tigres, do México, e a transferência de Thiago Maia para o Santos, que está perto de se concretizar, ele teria mais chances de estar entre os 11 iniciais. Igor Gomes perdeu bastante espaço em comparação à última temporada no Atlético, já que no começo de 2024 foi peça importante. Já na metade do ano passado, ele passou a ser preterido. Em sua passagem pelo time mineiro, são 46 partidas, com um gol e quatro assistências.

Internacional não tem sucesso em investida por William

O Inter teve uma frustração na tentativa de trazer de volta o lateral-direito William, revelação das suas categorias de base. Isso porque a posição passou a ser uma preocupação inesperada da diretoria e comissão técnica com a lesão no joelho esquerdo de Bruno Gomes. O grave problema provavelmente lhe deixará sem condições de atuar pelo restante da temporada.

Assim, William passou a ser uma prioridade para o Colorado, que tentou se aproveitar pelo fato do jogador ter se tornado alvo de críticas da torcida do Cruzeiro. Em contrapartida, o novo treinador da Raposa, Leonardo Jardim, quer a permanência do lateral-direito, pois pretende utilizá-lo. Desta forma, o clube mineiro descartou qualquer chance de negociá-lo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.