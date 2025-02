‘Vai se arrepender’! Bruna Rotta ‘confirma’ fim de namoro com Rodrygo

A cada nova evidência do fim do namoro entre Rodrygo e Bruna Rotta fica mais notório que a decisão não ocorreu de uma forma amigável. Depois de compartilhar um conteúdo relacionado a brigas, especialmente de casais, a influencer divulgou um vídeo nesta terça-feira, 25, sobre término: “hora de esquecer”.

Rotta usou novamente uma música do cantor Bad Bunny para abordar o tema. Desta vez, porém, optou por uma canção mais direta em tom de recado ao ex – em que se fala sobre seguir em frente e deixá-lo se arrepender.

“Graças a Deus estou viva, só isso que importa. Eu me apaixonei 515 vezes, e contigo são 516! Isso já não é novidade. Hora de seguir, deixar para lá e esquecer. E um pouco mais para frente, eu volto a me apaixonar. Você sabe que eu gosto de estar assim: apaixonada. Mas…”, iniciou.

“Já nem quero competir. Você é linda(o), mas gosta de mentir, então fica na sua viagem, que quando pousar ninguém vai aplaudir. Um dia vai ficar velha(o), vai olhar pra trás e vai se arrepender. De que o mais real que teve na vida você deixou ir”. E completou: “Você perdeu”.

A criadora de conteúdos compartilhou o vídeo em seu perfil Daily, para os seguidores mais íntimos, mas apagou pouco depois.

Término repentino

Bruna Rotta esteve presente no Santiago Bernabéu para acompanhar a classificação do Real Madrid sobre o City, pelos playoffs da Champions. Horas antes da partida, a influencer compartilhou um vídeo de “arrume-se comigo para assitir meu namorado jogar futebol” e, duas horas depois, voltou a postar conteúdos relacionados a ele no estádio.

Sabe-se que após a vitória do Real, o atacante recebeu amigos em casa para comemorar a classificação. Bruna, por sua vez, curtiu a noite com as amigas e não deu indícios de ter se encontrado com Rodrygo depois da partida.

Ela vibrou com a classificação, como fazia habitualmente, e não dava indícios de qualquer problema na relação. Até que internautas notaram a troca de unfollow entre eles menos de 24 horas depois. Na manhã seguinte ao jogo, por volta das 10h, o perfil daily de Bruna Rotta, só para os mais íntimos, publicou um vídeo curioso. Isso porque ela indicava estar sem aliança enquanto catava um trecho da música de Bad Bunny que dizia: “aproveita que estou solteiro”.

