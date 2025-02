777 Partners se diz “perplexa” com pedido de recuperação judicial do Vasco, que contra-ataca

Dia quente na política do Vasco. Nesta terça-feira (25), a 777 Carioca, perna esportiva da 777 Partners, sócia da SAF vascaína, entrou com pedido de tutela antecipada na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

A Ação é para que a Justiça não analise o pedido de recuperação judicial do Vasco (anunciado na última segunda, 24) antes de 12 de março, data em que deve haver o julgamento que decidirá se a liminar que deu o controle da SAF à diretoria do clube associativo em maio de 2024 segue valendo.

Em resposta, o Vasco, então, entrou com petição, também nesta terça, questionando quem responde pela empresa estadunidense no momento. As informações são do blog do Diogo Dantas, de “O Globo”. O clube visa receber indenização pelos prejuízos pela 777.

Além disso, o Cruz-Maltino visa entender quem de fato pode “outorgar poderes” em nome da 777 Carioca LLC. Afinal, nos últimos meses, diversas procurações foram assinadas por diferentes empresas, como o Advantage Capital Holdings LLC, Moelis & Company LLC, B. Riley Advisory Services e A-CAP.

O “UOL” divulgou parte da Ação da 777 na Justiça, onde a empresa afirma estar em “enorme perplexidade” com a entrada na recuperação judicial. Os estadunidenses revelam que os advogados da empresa não receberam consultas sobre o assunto. Ainda tratam o pedido vascaíno como uma possível prática de atos “irreversíveis”.

Leia trecho da ação da 777 Partners

“Por essa razão é que a decisão liminar proferida em maio de 2024 não pode ser utilizada como se fosse um “cheque em branco” para o CRVG fazer o que bem entender em relação à gestão e destino da SAF, tampouco para formular pedido de recuperação judicial, que, como todos sabem, é uma medida extremamente grave e com efeitos irreversíveis, sendo certo que eventual revisão futura do pedido liminar (pelo E. Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Arbitral) não permitirá o efetivo retorno ao estado anterior ao do ajuizamento de um processo de recuperação judicial, cujo deferimento de seu processamento produz efeitos drásticos e imediatos para a Companhia. E pior. Uma vez deferido o processamento produz efeitos drásticos e imediatos para a Companhia. E pior. Uma vez deferido o processamento do pedido de recuperação judicial em relação à SAF, a Companhia estará sujeita à observância de um regramento legal específico, o qual contém regras – extremamente gravosas – estabelecendo que o descumprimento de determinadas obrigações no curso do procedimento recuperacional poderá ensejar a decretação de falência da Companhia (da qual a 777 CARIOCA é acionista)”, diz a Ação.

