Jornalista com alta taxa de acerto sobre Messi revela futuro do argentino

Messi prioriza retorno ao Barcelona depois do fim do vínculo com o Inter Miami, segundo o jornalista Alex Candal

O jornalista Alex Candal, que costuma ter alta taxa de acertos em notícias que envolvem Messi, fez uma revelação bombástica sobre o futuro do atacante, nesta terça-feira (25). De acordo com o comunicador, o desejo do craque é retornar ao Barcelona.

“Quem foi o primeiro a dizer que Messi iria ingressar no Inter Miami? Eu. E agora estou lhe dizendo: ‘Ele está voltando para o Barcelona”, apontou o profissional de comunicação.

Por sinal, Alex Candal indica que a idolatria não é um dos principais motivos para tal movimento de retorno. Na verdade, o astro frisa que a reabertura do Camp Nou, estádio dos Blaugranas, interfere em sua decisão.

“Palavras de Leo Messi: ‘Eu não posso deixar o futebol sem antes jogar no novo Camp Nou’”, expôs o jornalista.

Messi estaria próximo de se despedir do Inter Miami

Após não renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain, o astro argentino acertou a transferência para o terceiro clube da sua carreira, o Inter Miami, dos Estados Unidos, em junho de 2023. Aliás, o seu atual vínculo com o clube norte-americano expira ao fim deste ano. A propósito, um dos proprietários da agremiação, Jorge Más, admitiu que a sua vontade é alcançar uma extensão de contrato com o craque.

Entretanto, segundo a informação do comunicador Alex Candal, nesta terça-feira (25), este cenário não deve ser concretizado. Afinal, Messi pretende retornar ao Barcelona. O astro volta a campo também nesta terça para o duelo entre Inter Miami e Sporting Kansas City, pelo segundo jogo da primeira rodada da Copa dos Campeões da Concacaf. Na partida de ida, as Garças venceram por 1 a 0, com gol e atuação de gala de Messi, no Sporting Park, na última quarta-feira (19).

