Atlético: Hulk tem lesão confirmada e vira dúvida para a final contra o América

O atacante Hulk, do Atlético, tornou-se dúvida para as finais do Campeonato Mineiro, nos dias 8 e 15 de março, contra o América. O primeiro jogo da decisão será no Mineirão, com mando do Galo, e o jogo de volta ocorrerá no Independência. O jogador sofreu a lesão no último confronto.

Durante a partida contra o Tombense, Hulk dividiu uma bola com o adversário e ficou caído no gramado. Logo após, conversou com o médico Rodrigo Lasmar e, em seguida, acabou substituído.

O Atlético confirmou que o jogador sofreu uma lesão na coxa direita e já iniciou o tratamento com fisioterapia. No entanto, o tempo estimado de recuperação não foi divulgado pelo clube.

O Galo estará de folga até a próxima quarta-feira, mas realizará treinamentos nos próximos dias, incluindo durante o Carnaval. A expectativa é que, no dia 5 de março, o Atlético enfrente o Manaus pela segunda fase da Copa do Brasil. No entanto, a data e a confirmação do jogo ainda dependem da CBF.

