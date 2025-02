Santos e Umbro antecipam uniformes 1 e 2 e confirmam lançamento de camisa azul

Pensando em presentear o torcedor santista com mais uma notícia tão aguardada, a Umbro divulga, nesta terça-feira (25), que está trabalhando para lançar a camisa azul ainda no primeiro semestre. Para que isso pudesse acontecer, a marca precisou mudar e antecipar seu calendário de lançamentos em 2025. Os uniformes 1 e 2 do Santos chegam às lojas em março e abril, respectivamente. Enquanto isso, em tempo recorde, a empresa produzirá uma edição especial para a temporada, que será a camisa azul.

“Essa camisa sempre foi um pedido do torcedor santista e a vinda do Neymar Jr. transformou esse lançamento em uma verdadeira missão. O planejamento em torno de uma camisa leva cerca de um ano, pois são feitos diversos estudos de tecido, estampas, desenhos e outras questões técnicas, além de todo o processo de distribuição. Por isso teremos que fazer o trabalho de um ano em três meses, sem deixar de entregar um material de qualidade para o torcedor santista”, explica Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Uniformes 1 e 2

Além da volta da camisa azul, a Umbro também confirma que, a partir de março, lança os novos uniformes 1 e 2 para a temporada. A marca entende que o momento exige rapidez nas campanhas e lançamentos, porque a demanda é alta.

“Vamos lançar os uniformes 1 imediatamente e o número 2 próximo ao aniversário do clube. Entendemos a urgência do momento e nos antecipamos ao calendário inicialmente previsto, assim o torcedor santista vai poder desfrutar das camisas com antecedência. Nós também sabemos que a demanda será alta e, nos bastidores, já trabalhamos em planos de ação para reposições, caso o estoque inicial esgote rapidamente”, completa Eduardo.

Os novos uniformes do Peixe poderão ser comprados nas lojas físicas do clube, no site santosstore.com.br e no e-commerce da Umbro (umbro.com.br).

