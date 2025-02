Corinthians terá Breno Bidon e mudança na lateral para jogo da Libertadores

O Corinthians terá mudanças para enfrentar a Universidad Central da Venezuela, nesta quarta-feira (26), em partida que vale vaga à terceira fase da Libertadores. Breno Bidon será titular pela primeira vez em 2025. Na lateral esquerda, o técnico Ramón Díaz também promoverá alteração.

O comandante argentino pensou em alterar o esquema tático do Timão para um 4-3-3. Contudo, na véspera do confronto contra os venezuelanos, treinou o time no costumeiro 4-4-2, com um losango no meio.

Na lateral esquerda, Hugo, que foi titular contra Palmeiras e Santos, perde a vaga e dá lugar a Matheus Bidu, que tem características mais ofensivas.

Com Raniele lesionado, José Martínez foi recuado e ocupará a função de primeiro volante. Dessa maneira, Breno Bidon herda a vaga no meio de campo, com Carrillo e Rodrigo Garro completando o setor criativo. O jovem ficou fora do início da temporada por estar com a Seleção Brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20. Assim, foi reintegrado na última semana e participou dos últimos dois jogos do Timão.

Nesta quarta-feira, o Corinthians deve ir a campo com a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Após empatar em 1 a 1 no duelo de ida, o Corinthians recebe a UCV nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e precisa de uma vitória simples para avançar de fase na Libertadores. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O vencedor do duelo vai encarar El Nacional ou Barcelona de Guayaquil na próxima etapa.

