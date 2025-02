??guia da Marabá x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense estreia na Copa do Brasil 2025 diante do Águia de Marabá, em Belém - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Após garantir a vaga na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a primeira fase da Copa do Brasil de 2025. Assim, a equipe carioca mede forças com o Águia de Marabá, nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, capital do Pará.

Dessa forma, quem avançar encara na próxima fase o vencedor de Dourados (MS) x Caxias (RS). Em caso de empate no tempo normal, a definição da equipe classificada será nas penalidades máximas.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (26) terá a transmissão da Amazon Prime Video (serviço de streaming).

Como chega o Águia de Marabá

A equipe empatou sem gols diante do Independente-PA e garantiu sua classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Estadual. Ela, portanto, ocupa a 5ª colocação da primeira fase, com 11 pontos, restando apenas uma rodada para o fim. No entanto, nesta temporada, o time sucumbiu diante do Manaus por 3 a 2 e deu adeus à Copa Verde.

Como chega o Fluminense

O Tricolor não poderá contar com Thiago Silva, que está na reta final de recuperação de uma lesão no calcanhar esquerdo e ficou no Rio de Janeiro para atividades no CT Carlos Castilho. Além disso, Facundo Bernal se recupera de uma pancada na perna esquerda, no jogo contra o Nova Iguaçu, na penúltima rodada da Taça Guanabara. Por outro lado, Guga volta a figurar entre os relacionados, visto que estava suspenso contra o Bangu, e Otávio pode ser a novidade.

ÁGUIA DE MARABÁ x FLUMINENSE

1ª fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Data e horário: quarta-feira, 26/02/2025, às 19h30 (de Brasília)

ÁGUIA DE MARABÁ: Axel; Bruno Limão, Lucão, Matheus Baraka, Alan Pires; Janderson (Edras), Kaique, Kukri, Doda; Lucas Silva (Welves), Erico Júnior (Jonata). Técnico: Silvio Criciúma

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Fuentes; Otávio, Martinelli, Arias, Riquelme Felipe (Lima), Canobbio, Cano. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Guthieri Javarini Rodrigues (ES)