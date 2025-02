Real Brasiliense anuncia a saída do técnico Edson Pereira Pires

O Real Brasiliense informou na noite desta terça-feira (25/2), por meio das redes sociais, que o técnico Edson Pereira Pires não está mais à frente da equipe candanga. A publicação informou que a decisão foi em comum acordo entre o clube e Edson, e fica o agradecimento ao treinador.

A temporada do Real Brasiliense na Superliga B não é boa. A equipe não ganhou nenhum dos 12 jogos disputados até aqui e, atualmente, figura a última colocação da tabela, sem chances de escapar do rebaixamento para a Liga C. Para o presidente, Gabriel Aguiar, a temporada no time do DF pesou para a decisão. “Ciclos se encerram. Ele nos ajudou muito desde o momento que ele chegou na equipe. Porém, chegou o momento de finalizar o ciclo”, afirma.

No último sábado, o Real entrou em quadra pela 12° rodada do returno para jogar contra o Maringá e foi superado por 3 sets a 1. A nota soltada pelo Instagram do Real Brasiliense agradece ao treinador pelo tempo à frente do clube. “Agradecemos ao treinador pelo profissionalismo, dedicacao e servicos prestados durante o periodo em que esteve a frente da equipe, desejando sucesso em seus proximos desafios”.

Agora, o próximo passo do clube é organizar o elenco para a disputa da Superliga C, que começa em outubro. A equipe está em negociações com técnicos da capital federal mas ainda não tem nada concreto.

Veja, abaixo, o anúncio da demissão do treinador: