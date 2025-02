??dolo do Santos, Pepe é o jogador mais fiel da história do futebol brasileiro

O futebol brasileiro e, em especial, a torcida do Santos comemoram o aniversário de José Macia, mais conhecido como Pepe. Ele completa 90 anos nesta terça-feira (25) detendo um título quase insuperável, conforme levantamento do “Torcedores.com” revela: ninguém no futebol brasileiro jogou tanto por apenas um time em toda a carreira quanto ele. A publicação checou quais foram os jogadores que disputaram mais jogos e que tiveram apenas um time profissional durante toda a carreira. Os times contemplados no levantamento foram Grêmio, Internacional, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético-MG e Cruzeiro. Corinthians, Vasco e Internacional não tiveram jogadores que atuaram apenas pelos respectivos clubes com número expressivo de partidas.

Os dez jogadores mais fiéis da história do futebol brasileiro:

1 – Pepe (Santos) – 741 partidas

2 – Nilton Santos (Botafogo) – 721 partidas

3 – Fiúme (Palmeiras) – 601 partidas

4 – Piazza (Cruzeiro) – 566 partidas

5 – Altair (Fluminense) – 551 partidas

6 – Marcos (Palmeiras) – 533 partidas

7 – Teixeirinha (São Paulo) – 525 partidas

8 – Carlinhos (Flamengo) – 517 partidas

9 – Milton Kuelle (Grêmio) – 502 partidas

10 – Grapete (Atlético-MG) – 486 partidas

Pepe, Nilton Santos e Fiúme no pódio

Pepe é o jogador mais fiel da história do futebol brasileiro graças aos 741 jogos entre 1954 e 1969. Sua trajetória se confunde com a do próprio Peixe. E, neste sentido, supera até mesmo os feitos de Pelé, recordista de jogos pelo time da Vila Belmiro, uma vez que o Rei do Futebol optou por defender o Cosmos, dos EUA, antes da aposentadoria.

Em segundo lugar, outro jogador que entrou para a história do futebol brasileiro: Nilton Santos, a enciclopédia do futebol. O jogador fez 721 partidas pelo Botafogo entre 1948 e 1961. Em termos de lealdade, Nilton Santos é indiscutível, uma vez que é também que mais jogou pelo alvinegro.

Completa, enfim, o pódio Fiúme, do Palmeiras, com 601 partidas pelo time alviverde, entre 1941 e 1958. Ademir da Guia possui mais jogos pelo alviverde, mas começou a carreira no Bangu.

Outra ausência de peso na relação é Rogério Ceni. Foram 1.237 partidas pelo São Paulo, mas vale lembrar: o goleiro se profissionalizou pelo Sinop, do Mato Grosso, em 1990.

Pepe entre os jogadores mais fiéis da história do futebol

É possível dizer que Pepe está entre os jogadores mais fiéis da história do futebol mundial. Há alguns casos emblemáticos de fidelidade na Europa. O maior deles é o de Ryan Giggs, galês que disputou 963 partidas pelo Manchester United entre 1991 e 2014.

Outro jogador que conseguiu chegar à casa dos 900 jogos pelo mesmo time, sem nunca defender outra equipe, é Paolo Maldini. O zagueiro italiano disputou nada menos que 902 partidas pelo Milan entre 1984 e 2009.

O jogador em atividade que mais se destaca pela lealdade é o alemão Muller. O meia-atacante do Bayern Munique nunca defendeu outro clube, desde que iniciou a carreira como profissional, em 2008. Até esta terça-feira, foram 737 partidas com a camisa do time bávaro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.