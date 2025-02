Ex-jogador de Palmeiras, Cruzeiro e Seleção Brasileira sofre AVC no interior do Maranhão

O ex-jogador Jackson, que teve passagens por Sport, Palmeiras e Seleção Brasileira, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na noite de domingo. Socorrido e levado para uma UPA em Codó, no Maranhão, cidade onde reside. Contudo, devido à necessidade de cuidados intensivos, transferiram para Coroatá.

Os familiares de Jackson informaram que ele apresenta boa evolução, está fora de perigo e não requer mais sedação no momento. No entanto, ainda não há previsão de alta. Os parentes mais próximos do ex-atleta estão confiantes em sua recuperação e tranquilizam os amigos que o visitam.

“Temos recebido muitas mensagens, porque Jackson é muito querido. Ele está bem e melhora a cada dia”, afirmou Allyne, irmã de Jackson, em entrevista ao “ge”.

Jackson iniciou sua carreira no Maranhão, passou por Goiás e Comercial até ser contratado pelo Sport em 1997. Em 1998, teve uma grande atuação no Campeonato Brasileiro e conquistou a Bola de Prata da Revista Placar. Neste ano, chegou a Seleção Brasileira.

Com o destaque no Sport, o Palmeiras o contratou por 3 milhões de dólares, onde conquistou a Copa Libertadores.

Em 2000, vendido para o Cruzeiro e venceu a Copa do Brasil. Depois, passou por Internacional, Gama, Coritiba, Ituano, Vitória, Santa Cruz e ABC.