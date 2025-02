Presidente da CBF se reúne com dirigentes de clubes das Séries A e B

Nesta terça-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, recebeu os dirigentes de 12 clubes das Séries A e B do Brasileirão, que fazem parte da Liga Forte União (LFU).

Entre os temas discutidos, destacou-se a possibilidade de uma Liga unificada no futuro, em que os próprios clubes seriam responsáveis por organizar o Brasileirão. Aliás, no momento, os principais times nacionais estão dividios em dois grupos: Libra e LFU.

Estiveram presentes no encontro os representantes de Botafogo, Internacional, Fluminense, Fortaleza, Sport, Ceará, Mirassol, Athletico-PR, Avaí, Novorizontino, CRB e Criciúma. Outro integrante do grupo, o Cruzeiro, se reuniu com Ednaldo através de Pedro Lourenço, gestor da SAF, na última segunda-feira (24), também na sede da CBF.

“Representamos um grupo de clubes muito plural, temos clubes das três divisões, de todas as regiões do país. Viemos conversar sobre pautas coletivas e não são só da LFU. Tudo que a gente fala aqui vale para todos os clubes que fazem parte do ecossistema do futebol brasileiro. Então, tratamos de temas técnicos, falamos sobre calendário, arbitragem, questões específicas da Série B”, disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, que preside a LFU.

