Com gol de Baralhas, Vitória bate o Maranhão e avança na Copa do Brasil

O Vitória avançou para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Maranhão por 1 a 0 nesta terça-feira (25), no Castelão de São Luís. O jogo estava amarrado, mas o Rubro-Negro conseguiu o gol do triunfo aos 35 do segundo tempo, com Baralhas.

Agora, o Leão da Barra vai encarar o Náutico pela segunda fase do torneio. O mando de campo da partida única será definido através de sorteio. Aliás, data e horário da decisão também não foram definidos até o momento.

O jogo

A partida começou com um ritmo leve por ambos os times, com os donos da casa tentando avançar sobre a defesa dos visitantes, mas sem oferecer grande perigo ao goleiro Lucas Arcanjo. Com o tempo, o Rubro-Negro passou a dominar as ações e criou boas oportunidades para marcar, porém, não conseguiu superar a defesa atleticana. No último lance da primeira etapa, aos 48 minutos, Jamerson cobrou falta com capricho para o Leão da Barra e viu a bola bater na trave.

Já na segunda etapa, o time baiano seguiu tentando pressionar o Maranhão e, mesmo com mais criações que no primeiro tempo, não teve tanto perigo. Porém, mesmo com a equipe mandante tentando segurar o ataque, o gol saiu aos 35 minutos. Janderson arrancou em velocidade pela direita, driblou a marcação e deu um passe preciso para Baralhas. Assim, o volante ajeitou o corpo e finalizou chute colocado, garantindo a vantagem no placar.

Próximos jogos de Maranhão e Vitória

O time baiano encara o Atlético-BA pelo primeiro jogo da semifinal do Estadual no próximo sábado (1º), às 18h30 (de Brasília), no Carneirão, em Alagoinhas. Por outro lado, o Maranhão enfrenta o IAPE, pela quinta rodada do Campeonato Maranhense, também no sábado, às 16h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.