Olha a zebra! Maringá surpreende e elimina Juventude na primeira fase da Copa do Brasil

O Juventude, semifinalista do Campeonato Gaúcho e que disputa a Série A do futebol nacional, está eliminado da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (25). o Jaconero foi surpreendido pelo Maringá ao perder por 1 a 0 em jogo único que vale pela primeira fase do torneio. Cauã anotou o gol solitário no Estádio Willie Davids Negueba, em Maringá.

O jogo

O Dogão tomou a iniciativa e, no minuto inicial, quase marcou com Moraes após lançamento do zagueiro Ronald e desvio de Maranhão. O domínio resultou em vantagem no placar aos 16 minutos, quando Negueba cobrou escanteio, Ronald desviou de cabeça e Cauã mandou para a rede. Maranhão teve boa participação em outras chegadas de perigo da equipe paranaense, mas esbarrou nas defesas de Gustavo. O Juventude só reagiu na reta final, quando Erick, aos 36′, recebeu passe na frente e acertou a trave ao finalizar na saída de Dheimison. No rebote, o meia Mandaca mandou por cima e depois reclamou de pênalti após dividida com o goleiro. Contudo, o árbitro não entrou na dele. Nos acréscimos, Erick fez boa tabela com Mandaca e deu cavadinha sobre o goleiro, mas Tito salvou quase em cima da linha.

Na volta do intervalo, o técnico Fábio Matias apostou na entrada do meia Jean Carlos para aumentar o poderio dos gaúchos. Mas quem levou perigo foi o Maringá em cabeceio de Matheus Moraes e em finalização rasteira de Negueba. Neste último lance, aliás, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Pelo lado do Juventude, o zagueiro Adriano Martins cabeceou muito perto da trave após Jean Carlos colocar na área em cobrança de falta, aos 23′. Jorge Castilho, técnico do Maringá, promoveu substituições, e Vitinho, o último a entrar, se destacou em ótima jogada que resultou em falta perigosa na frente da área. O experiente Nenê entrou apenas aos 37′ e praticamente só apareceu em lances de bola parada do Juventude, sem perigo. Na reta final dos acréscimos, Adriano Martins obrigou Tito a salvar em cima da linha.

