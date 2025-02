Pai de Neymar mostra evolução da reforma na Vila Belmiro

Pai do Neymar teve autorização do clube para liderar as reformas - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O pai de Neymar divulgou nesta terça-feira (25), um vídeo em que mostra as evoluções das obras na Vila Belmiro. O pai do craque, junto com a empresa NR Sports, do jogador, se empenha na melhoria das instalações do estádio para valorizar a infraestrutura do Santos.

Nas imagens divulgadas, é possível notar que colocaram referências visuais nas cadeiras cobertas atrás do gol, com imagens de Neymar, da sua empresa, Pelé, uma réplica da Taça Libertadores e outros elementos do clube. Além disso, há melhoria na pintura do espaço.

Também estão programadas mudanças no vestiário, que já estão em andamento, sala de imprensa, novo espaço médico e troca do gramado. Além do estádio, o CT Rei Pelé também deve ser contemplado nas reformas. No espaço, está prevista a construção de um vestiário para a base.

Após períodos turbulentos na área financeira, o Santos tenta aproveitar o retorno de Neymar para reerguer o clube. O presidente Marcelo Teixeira deu autorização ao pai do craque para realizar as obras no estádio.

