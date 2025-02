Vasco x Flamengo, no Nilton Santos: dirigentes trocam farpas em evento na Ferj

Em reunião na Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) nesta terça-feira (25), Vasco e Flamengo definiram o local do jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, com mando do Cruz-maltino. Assim, o duelo ocorrerá no Estádio Nilton Santos no próximo sábado.

Inicialmente, o Gigante da Colina queria mandar a partida em São Januário, mas o Bepe não libera jogo no estádio por conta do alto risco. Assim, o Rubro-Negro não gostou da escolha final, principalmente por se tratar de um campo com grama sintética.

O gerente de relações institucionais do Flamengo, Dekko Roisman, apontou uma contradição do Vasco ao optar pelo estádio do Botafogo, que possui gramado sintético. Isso porque, há pouco tempo, Coutinho participou de campanha contra o uso de gramado artificial.

“Na semana passada, o Philippe Coutinho participou da campanha contra a grama sintética no futebol, e agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética”, disse.

Dekko Roisman, gerente de relações institucionais do Flamengo, citou a incoerência do Vasco em escolher o Nilton Santos, estádio com gramado sintético. Afinal, recentemente, Coutinho, jogador cruz-maltino, participou da campanha contra o gramado artificial

Também presente na reunião, Marcelo Sant’Ana, dirigente do Cruz-Maltino, disse que “o interesse coletivo tem de ser preservado”. Além disso, declarou que “os jogadores do Vasco são maduros o suficiente” para entenderem a escolha.

“Podemos ter preferência individual, mas o interesse coletivo tem que ser preservado. Os jogadores do Vasco são maduros o suficiente. Esse debate sobre a grama sintética é válido, mas o Nilton Santos tem uma grama homologada pela Fifa. Então não há impeditivo”, opinou.

"O interesse coletivo tem que ser preservado. Os jogadores do Vasco são maduros o suficiente", diz Marcelo Sant'Ana, dirigente do clube, sobre a questão de atuar em um estádio com gramado sintético após atletas se posicionarem contra esse tipo de grama

O vice de competições da Ferj, Marcelo Vianna, também comentou sobre a semifinal e declarou que a escolha do Vasco foi uma surpresa, mas declarou que é legítima.

Marcelo Vianna, vice de competições da Ferj, explica o contexto da reunião, chamando a atenção para os apontamentos da federação e da polícia militar pela segurança no Estádio Nilton Santos, que contará com capacidade máxima de público de 36 mil torcedores

