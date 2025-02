Copa do Brasil: Athletico-PR vai até Minas e elimina Pouso Alegre

O técnico Barbieri leva o Athletico ao triunfo diante do Pouso Alegre. Furacão avança na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Divulgação / Juarez)

Na noite desta terça-feira, 25/2, no Manduzão, em Pouso Alegre, o Athletico-PR fez valer o seu favoritismo e venceu o time mineiro por 2 a 0. O jogo valeu pela primeira fase da Copa do Brasil. Luiz Fernando e Velasco fizeram os gols. O Pouso Alegre acabou prejudicado no lance do primeiro tento. Luiz Fernando estava impedido, mas, como não há VAR, valeu a decisão da arbitragem em campo. O Furacão aguarda o vencedor de Guarany-RS e Altos-PI (jogam nest quarta) para saber qual seu próximo rival.

O Athletico, que ganhou um prêmio de R$ 1,378 milhão pela presença na primeira fase, garante mais R$ 1,543 milhão por garantir a passagem à próxima rodada da Copa do Brasil. O eliminado Pouso Alegre embolsou R$ 830 mil pela sua presença nesta fase inicial. A diferença de valores se deve à colocação dos times, o Furacão (de Série A) ganha mais do que o Pouso Alegre (Série D).

Como foi a classificação do Athletico-PR

Diante de um time de Série D, o Athletico tentou dominar o jogo nos primeiros minutos e chegou ao seu gol logo aos quatro minutos. E com uma ajuda da arbitragem. Velasco lançou Luiz Fernando e o atacante tocou na saída do goleiro Filipe. Só que o goleador estava impedido. Mas, como não há VAR nesta fase, o tento valeu. E quem esperava um Furacão impôr-se, se decepcionou. O Pouso Alegre passou a ter mais a bola. Mas nenhum dos times se impôs dentro da área do rival. Apenas em chutes de fora da área. A melhor foi dos mineiros, um chute de Ray muito perigoso.

No segundo tempo, o panorama pouco mudou, com o Pouso Alegre não achando soluções quando atacava e o Athletico ampliando aos 29, em grande jogada de Isaac, que foi ao fundo pela esquerda e cruzou para a conclusão de Velasco.

