Bahia volta a jogar bem, bate The Strongest e avança a Libertadores

Esquadrão teve noite de gala na Fonte Nova e avançou para a terceira fase preliminar do torneio - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O Bahia está na próxima fase preliminar da Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira (25), o Esquadrão voltou a dominar o The Strongest e bateu os bolivianos por 3 a 0. Lucho Rodríguez abriu o marcador de pênalti na primeira etapa e Ademir, duas vezes, fechou o placar depois do intervalo.

Na próxima fase, o Tricolor encara o vencedor do duelo entre Boston River e Ñublense, para definir uma vaga na fase de grupos. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (26). Na ida, os uruguaios venceram por 1 a 0.

Bahia domina e sai na frente

Assim como no jogo da ida, o Bahia começou melhor. Os donos da casa ficavam com a bola, mas não conseguiram criar grandes oportunidades. A primeira oportunidade clara aconteceu em chute de Lucho Rodríguez, de fora da área, que parou em boa defesa de Banegas. Na sequência, a bola ficou viva após cabeçada de Jean Lucas para o meio da área e Ademir, sozinho na pequena área, mandou por cima do gol.

Se o Tricolor não conseguia passar pelo bloqueio boliviano, a bola parada teve que entrar em campo, na penalidade máxima. Jean Lucas ficou com a bola após sobra de cruzamento e sofreu uma solada de Chiatti na área. Pênalti, que Lucho Rodríguez bateu forte no meio para abrir o placar. Se a situação já era boa para o Bahia, ficou ainda melhor. Antes do intervalo, Jusino deu um carrinho por trás em Lucho e recebeu o cartão vermelho.

Ademir se redime e carimba classificação tricolor

Com um jogador a mais, o Tricolor voltou com tudo no segundo tempo. Desta vez, Ademir não desperdiçou as oportunidades. Primeiro recebeu de Erick Pulga, após recuperação rápida de bola, e bateu cruzado para marcar o segundo. Pulga teve a chance de deixar o seu, mas sua cabeçada parou em boa defesa de Banegas. Depois, o goleiro boliviano salvou em outro golpe de cabeça, só que desta vez de Everton Ribeiro.

Só que o entrosamento da dupla Pulga e Ademir estava em dia. Aos 17′, Erick lançou o atacante, que invadiu a área e bateu colocado para marcar o terceiro, o seu segundo na partida. Ademir ainda teve a chance de marcar o seu terceiro gol, mas finalizou por cima.

Com a vantagem no marcador, o Bahia trocou a bola com categoria e calma, administrou o resultado e comemorou a classificação em seu retorno à Libertadores.

BAHIA 3 X 0 THE STRONGEST

Copa Libertadores – 2ª Rodada – Fase preliminar

Data: 25/02/2025

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Público: 45.161 torcedores

Renda: R$ 1.534.887,50

Gol: Lucho Rodríguez, 40’/1ºT (1-0); Ademir, 2’/2ºT (2-0); Ademir, 17’/2ºT (3-0)

BAHIA: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu (Gilberto, intervalo), Santiago Mingo e Luciano Jubá; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly, 19’/2ºT); Ademir (Kaiky, 33’/2ºT), Erick Pulga (Michel Araújo, 19’/2ºT) e Lucho Rodríguez (Willian José, 31’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

THE STRONGEST: Rodrigo Banegas; Supayabe, Jusino, Pablo Pedraza e Moriceau; Castro (Quirgoa, 29’/2ºT), Chiatti, Joel Amoroso (John García, 43’/2ºT) e Jaime Arrascaita (Somoya, 43’/2ºT); Sebastián Guerrero (José Flores, 29’/2ºT) e Enrique Triverio (Godoy, 43’/2ºT). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Auxiliares: Jhon Gallego e Miguel Roldan (COL)

VAR: Murício Pérez (COL)

Cartões Amarelos: Supayabe, Arrascaita e Chiatti (TST)

Cartão Vermelho: Jusino (TST)

