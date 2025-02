Operário elimina Sport nos pênaltis e assegura classificação inédita na Copa do Brasil

O Sport protagonizou mais uma zebra na noite desta terça-feira (25), pela Copa do Brasil. Após a eliminação do Juventude, outro time de Série A, o Leão pernambucano perdeu por 4 a 2 nos pênaltis para o Operário, de Várzea Grande, após empate sem gols no tempo normal. O jogo, válido pela primeira fase do torneio, ocorreu no estádio Dutrinha, em Cuiabá. O time mato-grossense, aliás, nunca havia participado de uma disputa de pênaltis na história da competição.

Com o resultado, portanto, o Operário VG espera seu adversário na segunda fase. O rival será definido na noite desta quarta-feira no confronto entre Rio Branco e Novorizontino.

O jogo

O Rubro-Negro tomou a iniciativa na primeira etapa, mas não transformou as oportunidades em vantagem no placar. O time de Pepa teve chances, inclusive, dentro da área e mandou uma bola na trave. Mas faltou um finalizador para balançar a rede. O Operário, por outro lado, levou pergo em contragolpes. Em um deles, Yuri achou Pepê dentro da área, mas o arremate foi em cima do zagueiro João Silva. Os mato-grossenses apostaram em uma forte marcação para não dar chances aos pernambucanos. A etapa final foi nervosa para ambos os lados. Isso porque os times criaram jogadas de perigo, embora o gol não tenha saído. Com a torcida alucinada nas arquibancadas do Dutrinha, o jogo teminou empatado, forçlando a disputa de pênaltis.

Nos pênaltis, Operário avança: 4 a 2

Na cobrança de pênaltis, Fabrício Lusa, Daniel Felipe, João Matos e Vitor Gottems balançaram a rede para o Operário; Matheus Castanha, que iniciou a série, parou no goleiro Caíque França.

Sérgio Oliveira e João Silva anotaram para o Sport; Gonçalo Paciência e Cristian Rivera pararam no goleiro Luiz Henrique.

