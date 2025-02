Ceni celebra classificação do Bahia e projeta vaga na fase de grupos: ‘Próximo sonho’

Rogério Ceni ressaltou o tamanho da Libertadores com a classificação do Bahia - (crédito: Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O Bahia escreveu mais uma página na sua história internacional. Na noite desta terça-feira (25), o Tricolor de Aço bateu o The Strongest por 3 a 0 na Fonte Nova e passou para a terceira fase preliminar da Copa Libertadores.

O treinador Rogério Ceni recordou a boa atuação em La Paz, no empate conquistado na altitude. Além disso, valorizou o que o Bahia apresentou nas duas partidas, mesmo com as dificuldades para criar oportunidades nos primeiros minutos do jogo em Salvador.

“Eu acho que tem que se valorizar o que fizemos lá, principalmente no primeiro, e o time que foi focado todo tempo aqui. Sofreu um pouco para conseguir as oportunidades no primeiro tempo. Conseguiu o gol de vantagem, a expulsão e aí já no início do segundo tempo definiu o placar. Acho que no final baixamos muito o ritmo, deveríamos ter continuado tentando fazer gols no adversário, tocamos muito a bola. Mas conseguimos o objetivo, os jogadores conseguiram levar o Bahia à próxima fase”, ressaltou.

Mérito dos jogadores

O Tricolor recebeu muitos elogios por suas atuações. Na altitude, não teve medo, partiu para cima e teve chances para sair com a vitória. Em Salvador, dominou toda a partida e não deu oportunidades para o adversário. Ceni deu o mérito aos jogadores e exaltou os reforços que permitem que o time mantenha o alto nível por mais tempo nas partidas.

“Eu acho que é muito pela dedicação dos jogadores do que da gente. E é a único jeito de se manter vivo numa Copa Libertadores ou estar bem nos campeonatos que a gente disputa. É legal a vibração, todos marcando. Destacar também as contratações deste ano que nos dão uma chance de, se nós não melhoramos muito o time titular, mas nós conseguimos nos manter por mais tempo o nível, a gente tá vivo por mais tempo no jogo”

Próximo passo com o Bahia

A classificação do Bahia fez Rogério Ceni lembrar os seus tempos de jogar na Libertadores. O treinador reforçou o tamanho da participação no torneio e também já projetou o próximo passo a ser cumprido com a camisa do Tricolor de Aço.

“Eu pude jogar mais de uma centena de vezes essa competição, entre atleta e treinador. E eu digo que, quando você na placa ‘Glória Eterna’ e é eterna mesmo, porque você é lembrado aonde você ganhou essa competição para sempre, eu fico feliz por viver essa situação de novo. Até para gente é emocionante você vir para uma competição como essa, imagina para jogadores que nunca jogaram e estão tendo a oportunidade neste ano. Meu próximo sonho é ver o Bahia na fase de grupos da competição. É o próximo passo que eu espero dar no dia 12, dar a entrevista com o Bahia na fase de grupos”, afirmou.

