Athletico acerta a compra do atacante Renan Peixoto junto a Portuguesa

O Athletico fechou, nesta terça-feira (25), a compra do atacante Renan Peixoto junto a Portuguesa. Os clubes chegaram ao acordo para os paranaenses adquirirem 70% dos direitos econômicos do atacante de 25 anos, um dos destaques da equipe rubro-verde na fase de grupos do Campeonato Paulista.

Contratado junto ao SC Bregenz, da Áustria, por R$ 2 milhões em janeiro deste ano, Renan tinha contrato de três temporadas com a Lusa. Ao ganhar valorização nesta edição do Estadual, com três gols e uma assistência em 11 jogos, atraiu os olhares de outros clubes brasileiros. De quebra, ele contribuiu para o clube seguir mais uma temporada na elite paulista e ainda garantir vaga na Série D do Brasileirão de 2026.

Renan é aguardado na tarde de quinta-feira em Curitiba para realizar exames médicos e assinar contrato com o Furacão. No futebol brasileiro, ele passou pelas categorias de base do Corinthians, América-MG e São Caetano. No time doABC Paulista, ele subiu para o profissional. Entretanto, teve poucas chances de jogar e acertou transferência para o FC Dornbirn, da Áustria.

A diretoria da Portuguesa informou que ”os valores envolvidos na transferência são 10 vezes superiores à quantia panta ao SC Bregenz, da Áustria, pela aquisição do atleta em janeiro deste ano”.

Renan Peixoto chega ao Athletico para disputar posição no ataque, que conta com outros nove jogadores no elenco. A saber, Alan Kardec, Mastriani, Arriagada, Matheus Babi, Luiz Fernando, Leozinho, Isaac, Velasco e Tevis.

