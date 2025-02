Jogo Aberto: ex-dirigente do São Paulo se emociona em estreia na Band

Depois de bater algumas vezes na trave, a Band enfim encontrou um substituto para Denílson em sua grade esportiva. Trata-se de Marco Aurélio Cunha. O ex-dirigente do São Paulo assume o posto de comentarista no time do programa ‘Jogo Aberto’, ao lado de Renata Fan, a partir das 11h.

Marco Aurélio fez sua estreia pelo canal na segunda-feira, 24, e se emocionou com a oportunidade de honrar o legado do grande amigo Doutor Osmar – que marcou época no canal. Ele também agradeceu os votos de confiança da equipe do ‘Jogo Aberto’ e mostrou-se entusiasmado com o novo desafio.

“Muito obrigado pela homenagem. A lembrança do doutor Osmar é inesquecível. Ele vive nos nossos corações, ele jamais morrerá para mim e para todos nós. Me emociona lembrar dele. Lembrar que eu possa estar aqui no espaço que ele ocupou por tantos anos”, iniciou.

“Vamos brincar e vamos nos divertir nesse tempo. O horário de almoço é um horário de entretenimento”, completou Marco Aurélio em sua primeira aparição no programa.

O ex-dirigente do São Paulo se junta a Ulisses Costa, Chico Garcia, Ronaldo Giovaneli, João Pedro Sgarbi e João Paulo Cappellanes como comentarista da programação. Renata Fan segue na apresentação e, inclusive, era uma das entusiastas da contratação de Marco Aurélio.

Marco Aurélio Cunha

Além da passagem pelo São Paulo, o ex-dirigente também comandou as seleções femininas do Brasil e teve passagens por Santos, Coritiba, Figueirense e Avaí.

Sua última função como dirigente se encerrou há dois meses, em dezembro de 2024, quando se despediu do cargo de Diretor Executivo de Futebol do Figueirense. O profissional estava em sua segunda passagem à frente do departamento esportivo do clube alvinegro.

“Hoje deixo o dia a dia do clube e passo meu bastão para aquele que preparei para ocupar meu lugar: o grande capitão, nosso ex-goleiro Wilson. Durante esse período ao meu lado, ao lado do Enrico (CEO da SAF) e das pessoas que dirigem o Figueirense, ele compreendeu o processo que a Clave está realizando, as grandes dificuldades da nossa recuperação”, disse em sua despedida.