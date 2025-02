Fluminense anuncia a renovação do contrato de Wallace Davi

Wallace Davi entrou em ação com a camisa do Fluminense no início do Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense anunciou, no fim da noite desta terça-feira (25), a renovação do contrato do meia Wallace Davi, de apenas 17 anos. Sendo assim, o Moleque de Xerém, que tinha vínculo até abril de 2027, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2029.

“É muito gratificante ver que o clube acredita no meu trabalho, no meu potencial. E que está me dando mais esse voto de confiança ao renovar o meu contrato. É um sonho realizado, pois estou no Fluminense desde os nove 9 anos de idade. Renovar esse vínculo é mais uma prova de que estou no caminho certo. Espero continuar ajudando bastante e escrever uma história muito linda no clube”, disse.

Natural de Guapimirim, o jogador iniciou no clube no futsal, aos 9 anos, em 2016. No ano seguinte, migrou para o campo, em Xerém, e fez sua estreia pela equipe profissional este ano. Ele é da mesma geração da dupla Isaque e Riquelme Felipe.

Por fim, o atleta, da “Esquadrilha 07”, acumula diversas conquistas nas categorias de base, como os títulos carioca e da Recopa Sub-15 e Sub-17, em 2022 e 2023, respectivamente, além da Nike Premier Cup Sub-15, em 2022. Ele também se sagrou campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 em 2024 e passou a integrar o elenco profissional ao chamar a atenção do técnico Mano Menezes.

