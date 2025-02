Otávio pode ser a novidade do Fluminense na estreia pela Copa do Brasil 2025

Otávio chegou ao Fluminense depois de defender as cores do Atlético Mineiro - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Depois de garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil de 2025. Afinal, os comandados do técnico Mano Menezes medem forças com o Águia de Marabá, nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. Na escalação, a novidade tende a ser Otávio, que chegou ao clube recentemente. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o volante fará sua estreia com a camisa do Tricolor e ocupará a faixa de campo de Facundo Bernal, que sentiu uma pancada na perna esquerda e ficou no Rio de Janeiro. Quem também deve reaparecer entre os onze é Guga, que estava suspenso diante do Bangu e deu lugar a Samuel Xavier.

Para a entrada do novo reforço, Hércules deve ficar de fora, visto que tem atuado de forma ininterrupta desde que fez sua estreia. Além disso, Thiago Silva também não viajou para Belém, por estar na reta final de recuperação de uma lesão no calcanhar esquerdo.

O Fluminense deve ir a campo com a seguinte escalação: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Fuentes; Otávio, Martinelli, Arias, Riquelme (Lima), Canobbio e Cano.

Por fim, o Tricolor necessita vencer no tempo normal para garantir a vaga na próxima fase. Caso o jogo permaneça em igualdade no placar, a definição da vaga será nas penalidades máximas.

