Palmeiras corre para ter reforços e recuperar lesionados contra o São Bernardo

A semana livre que o Palmeiras tem antes do primeiro mata-mata da temporada é vista como crucial para Abel Ferreira. O Verdão encara o São Bernardo no próximo sábado (01/03), no Estádio 1° de maio, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Contudo, na preparação para o embate, o treinador espera ter o retorno de alguns jogadores do departamento médico, e por que não, de reforços.

Uma das urgências apontadas por Abel Ferreira é a recuperação dos lesionados. O DM do Palmeiras neste momento conta com os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho, o meia-atacante Mauricio, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez. Desta lista, o uruguaio é quem mais tem chances de estar em campo contra o São Bernardo. Afinal, ele teve uma problema muscular na coxa e ficou fora do jogo que garantiu a classificação, contra o Mirassol.

Já Gustavo Gómez pode ser opção em uma eventual semifinal. Isso porque o paraguaio vem evoluindo bem, mas precisará de mais tempo para estar à disposição de Abel Ferreira. Mauricio, Paulinho e Bruno Rodrigues devem voltar apenas no Brasileirão.

E os reforços do Palmeiras?

Em contrapartida, o Verdão terá dois rostos novos na lista de inscritos do Paulistão para o mata-mata. Afinal, Micael e Bruno Fuchs já vem treinando na Academia de Futebol e o Palmeiras corre para regularizar suas inscrições no Estadual. A dupla já foi anunciada, mas ainda não teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O Palmeiras também tem tudo encaminhado para contratar Lucas Evangelista. Contudo, o meia só deve chegar após o Campeonato Paulista, já que vem atuando pelo RB Bragantino, que encara o Santos nas quartas de final. Assim, Fabinho, que vai para o Massa Bruta, ficará no Verdão também até o final do Estadual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.