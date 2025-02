Guardiola dá entrada nos papéis do divórcio e ‘usa’ advogado para evitar batalha judicial

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 06: Pep Guardiola, head coach of Bayern Muenchen attends with his wife Cristina Serra the Oktoberfest 2013 beer festival at Kaefers Wiesenschaenke on October 6, 2013 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images) - (crédito: Bongarts/Getty Images)

Separados há mais de um mês, Pep Guardiola e Cristina Serra decidiram seguir adiante e deram entrada nos papéis do divórcio. Há inclusive quem relacione este doloroso processo, após 30 anos de relação, às oscilações de uma das temporadas mais atípicas da carreira do treinador. E também por isso, o ex-casal está disposto a evitar desgastes ainda maiores e mais árduos até a separação definitiva.

Fontes próximas garantem que o ex-casal está determinado a evitar uma batalha judicial a todo custo, a fim não só de manter uma relação amigável como especialmente preservar seus filhos. Nesse sentido, Guardiola e Serra entenderam que o melhor caminho seria usar o mesmo advogado durante todo processo de divórcio – e assim o fizeram.

Ainda de acordo com Lorena Vazquez, conhecida como ‘Mamarazzis’, os dois deram início ao processo de divórcio entre o final da semana passada e o início desta. Ou seja, seis semanas após a notícia do término. A repórter ainda voltou a vincular a decisão da separação à extensão contratual de Pep com o Manchester City, até 2027. Algo denominado como “negligência” por parte do treinador.

A mídia espanhola tem tratado o assunto com fervor também pelos valores astronômicos envolvidos no processo. Vale frisar que o treinador tem uma fortuna estimada em 117 milhões de euros (mais de R$ 730 milhões na cotação atual).

Renovação de Guardiola com City

Pep tinha vínculo com o Manchester City, clube que comanda desde 2016, somente até junho do ano passado, mas decidiu renová-lo em novembro. Em uma decisão que lhe custou parte importante da vida pessoal, o técnico assinou com os ingleses por mais duas temporadas, ou seja, até o final das competições de 2026/27.

O jornal espanhol Sport atribuiu esse acordo com o City ao fim da união de 30 anos com Cristina Serra. Isso porque a estilista havia combinado com técnico que a família deixaria a Inglaterra em 2025, conforme programado na última renovação. Ela, inclusive, já vinha passando mais tempo em Barcelona junto aos filhos – o que contribuiu para o distanciamento dos dois.

Há tempos que Serra não escondia sua insatisfação com o excesso de dedicação do técnico à carreira, negligenciando, em sua visão, a vida familiar. Após a renovação, Cristina entendeu que seguiria perdendo espaço na relação e chegou ao limite.

Não é possível cravar até que ponto os problemas pessoais interferem nas oscilações profissionais à frente do City, porém o abatimento é notório. Eliminado da Champions League ainda nos playoffs e quinto colocado na Premier League, Pep admite o clima de ‘fim de ciclo’ do time.

O City perdeu quatro dos últimos seis jogos, com 14 gols sofridos contra dez marcados. Os reveses mais duros certamente foram os que custaram a vaga às oitavas de final da Champions, para o Real Madrid, no agregado de 6 a 3.

“Um pouco sim (fim de ciclo). Nem tudo dura para sempre. Ganhamos seis títulos da Premier League em sete anos, e na Champions chegamos às quartas, semifinais e final em todos os anos”, disse.

Relacionamento com Cristina Serra

Pep e Cristina se conheceram em Barcelona e estavam juntos desde 1994, mas só oficializaram a união 20 anos depois, em 2014, durante uma cerimônia privada. Juntos, os dois criaram três filhos: Maria, de 24 anos, Marius, de 22, e Valentina, de 17. A relação entre eles inspirava fãs principalmente na Espanha, em que constantemente eram tratados como “referência” nos assuntos relacionados à vida amorosa.

