ESPN renova direitos da Premier League e da Emirates FA Cup até 2028 na América do Sul

Dois dos pilares da programação da ESPN na América do Sul, a Premier League (EPL) e a Emirates FA Cup, tiveram seus direitos de transmissões renovados com a emissora. Um novo acordo estende as exibições para as temporadas 2025-26, 2026-27 e 2027-28 na Argentina, Brasil, Caribe, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela – com exposição multiplataforma em canais lineares e digitais.

O anúncio ocorreu nesta quarta-feira, 26, sob muita celebração por parte dos representantes envolvidos no acordo. Isso porque a ESPN desponta como sede dos principais eventos do futebol europeu na América do Sul, portanto a renovação era tida como crucial para o planejamento da emissora.

“A Premier League e a Emirates FA Cup são duas das mais renomadas competições esportivas do mundo e desempenham um papel fundamental no crescimento contínuo da ESPN. É por isso que estamos entusiasmados em estender nossa parceria com eles por mais três anos”, disse Michael Walters, vice-presidente de programação e aquisições da ESPN International.

ESPN e Disney+

O acordo garantiu direitos exclusivos de transmissão em todo ecossistema multimídia da emissora, juntamente com a extensa plataforma de streaming do Disney+. Portanto, até 2028, todos os 380 jogos da Premier League estarão disponíveis a cada temporada em ambos canais, alcançando mais de 103 milhões de lares mensalmente. Os internautas também poderão acompanhar as 80 partidas da da Emirates FA Cup e The FA Community Shield, com uma seleção de jogos transmitidos em canais lineares.

“A ESPN tem transmitido no Brasil há mais de 25 anos e no resto da América do Sul há 13 anos, e este novo acordo até 2028 reforça o compromisso e a forte parceria da ESPN com a Premier League inglesa”, afirmou Guillermo Tabanera, SVP GM Sports Multiplatform & GM Distribution & Partnerships Disney Latam. “A presença de longo prazo de competições de futebol europeias de primeira linha, como a Premier League e a Emirates FA Cup na ESPN e no Disney+, nos permite aprimorar ainda mais nossa incomparável oferta de eventos ao vivo”.

“Estamos muito satisfeitos que a ESPN tenha decidido estender sua parceria de longa data com a Premier League por mais três anos”, disse Paul Molnar, diretor de mídia da Premier League. “A ESPN oferece aos fãs uma excelente cobertura da liga por meio de transmissões de jogos ao vivo e programação ampla, e estamos entusiasmados em continuar sendo uma parte central de sua programação de esportes ao vivo”.

James Gray, diretor comercial da FA, acrescentou: “A ESPN tem sido um parceiro valioso para nós por muitos anos, por isso estamos muito satisfeitos que eles continuarão a compartilhar as histórias únicas da Emirates FA Cup com os fãs da América do Sul até 2028, e estamos ansiosos para as próximas temporadas”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.