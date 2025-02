Tchê Tchê vira dúvida no Vasco para duelo contra o Flamengo

O volante Tchê Tchê virou dúvida para o técnico Fábio Carille no time do Vasco. Isso porque o jogador teve uma lesão constatada no ligamento colateral medial do joelho direito, o que faz com que ele tenha sua participação posta em xeque para o duelo de sábado (1º de março), contra o Flamengo, pela ida da semifinal do Carioca.

Segundo informações do “UOL”, em publicação na última terça-feira (25), o volante sofreu o problema durante o jogo contra o Botafogo, no domingo (23), pela 11ª rodada da Taça Guanabara, mas não demonstra gravidade. Após dividida com Marlon Freitas, Tchê Tchê deixou o campo com dores, possibilitando a entrada de Jair, já nos acréscimos do confronto, vencido pelo Vasco (1 a 0).

LEIA MAIS: Após pedido de recuperação judicial, Justiça impõe limites ao Vasco na gestão da SAF

O tratamento iniciou logo após o apito final, com o volante colocando uma espécie de tala para proteger a perna direita. Ele saiu mancando de São Januário. Assim, Tchê Tchê recebe reavaliações diárias para saber se terá possibilidade de atuar contra o Rubro-Negro. A lesão, porém, não é grave.

Contratado exatamente junto ao Botafogo, o volante já tem nove partidas pelo Vasco, sendo sete como titular. Até o momento, não balançou as redes, mas já contribuiu com três assistências e recebeu um cartão amarelo. Ao todo, participou de 643 minutos, o que o alça a posição de quarto jogador de linha com mais tempo de jogo na temporada. Ele só perde para Vegetti (808), Lucas Piton (741) e João Victor (720) no quesito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.